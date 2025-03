Ilnapolista.it - De Zerbi sotto osservazione a Marsiglia, Longoria e Benatia hanno parlato a lungo dopo il Reims (l’Equipe)

Ilsi trova in una brutta posizione, Desembra aver perso la presa sui suoi ragazzi. La sconfitta contro il modestoha lasciato delle profonde ferite. La sconfitta per 3-1, la terza consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, ha smosso anche la rabbia dei tifosi. Ieri al termine della partita,segnala, i giocatori “si sono presentati, a testa bassa, davanti ai tifosi del, in un angolo dello stadio Delaune. I tifosi gridavano a squarciagola“, chiedevano di onorare la maglia. “I cori di protesta non promettono nulla di buono per il“.Denel post partita ha provato ad abbassare i tonile dichiarazioni piuttosto dure di Rabiot («non vedo la voglia di lottare per arrivare in champions») anche se ha aggiunto:«Sono tutti motivati, non ho dubbi.