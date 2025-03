Napolipiu.com - De Laurentiis: “Napoli sia moderna, basta con gli spaghetti e la pistola. Pronto a lasciare il Maradona se non cambia nulla”

Leggi su Napolipiu.com

De: “siacon glie lailse non”">Aurelio Denon usa mezzi termini. Ospite all’evento organizzato da Fratelli d’Italia a, il presidente azzurro ha colto l’occasione per lanciare un appello chiaro: serve una visione nuova,, concreta per il futuro del calcio partenopeo. E non ha escluso, con rammarico, la possibilità dilo Stadio.“Quando sono arrivato – ha esordito – in Germania rappresentavanocon un piatto die una. Abbiamo lavorato duramente per restituire prestigio a questa città. Il Comune, in passato, non ha potuto aiutarci per via della situazione debitoria, ma con l’arrivo di Manfredi qualcosa è migliorato. Ci sono segnali positivi, ma non posso chiedere al sindaco di investire nello stadio quando ci sono priorità più urgenti per la città”.