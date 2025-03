Primacampania.it - De Laurentiis: “I soldi per il Maradona li metto io, ma servono certezze. Basta ‘scassambrella’”

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – 30 MARZO – “I fondi per ristrutturare lo stadioli metterò io”. A dichiararlo è stato Aurelio De, presidente del Napoli, durante un intervento pubblico tenutosi a Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Aura Neapolis” promossa da Fratelli d’Italia. Il patron azzurro ha ribadito la sua disponibilità a finanziare i lavori di riqualificazione dell’impianto, ma ha chiesto: “Dico al ministro Abodi di smetterla con i controlli inutili: tra un anno non saremo pronti per ospitare Euro 2032, quindi meglio stabilire una scadenza chiara. Se Napoli non completa il restyling entro il 2029, si scelga un’altra città”.Il numero uno del club partenopeo ha sollevato anche diverse criticità tecniche e strutturali: “Lo stadio è del 1959, rivisitato nel 1990, con livelli di usura da verificare attentamente.