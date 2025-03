Ilnapolista.it - De Laurentiis: «I fondi per il Maradona li metterò io, al terzo anello vorrei realizzare salottini per aziende e rappresentanze»

Leggi su Ilnapolista.it

Alla festa del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia era presenta anche Aurelio De, presidente del Napoli. Il presidente ha colto l’occasione per parlare ancora del centro sportivo di Castel Volturno.Il numero uno del club partenopeo, consapevole del contratto in scadenza fra un anno con la struttura, ha confermato le intenzioni della società azzurra e la volontà di trovare terreni utili per costruire nuovi campi di calcio.«Sono due anni che sto cercando i terreni per il centro sportivo. Ho un contratto di scadenza con Castel Volturno per cui fra un anno me ne dovrò andare. Il problema è trovare dei terreni dove io possa permettere ai ragazzini di 10, 11 anni che non hanno ancora l’auto, di poter essere accompagnati dalle proprie famiglie e di raggiungere il campo finita la scuola in maniera semplice e breve.