De Benedetti pubblicizza una società di trading indiana a sua insaputa | È una truffa

Carlo Deuomo immagine di unadi investimenti finanziari a sua. L’ingegnere novantenne noto amante del, ha fatto sapere di aver appreso che, “sul canale WhatsApp” è stata diffusa la pubblicità dei servizi di unadi nome Stockint, “la quale sollecita investimenti mediante un post in lingua italiana corredato da una fotografia del medesimo ingegner De”. L’interessato sottolinea quindi che “l’utilizzo della sua immagine è ovviamente illecito, non essendo stato in alcun modo autorizzato, nonché ingannevole, poiché fa credere che l’ingegner Deconsigli gli utenti di Whatsapp ad avvalersi dei servizi di investimento di Stockint, lo stesso ha provveduto a diffidare la predettadal proseguire con l’uso illecito della sua immagine”.