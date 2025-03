Dazi Usa Trump pronto a colpire più forte | i Paesi nel mirino

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Donaldsta spingendo i suoi consiglieri a rafforzare ulteriormente la politica deiin vista del 2 aprile, da lui ribattezzato ‘Liberation Day’, in cui prevede una significativa escalation della guerra commerciale globale. Secondo quanto rivelato dal Washington Post, mentre molti alleati a Wall Street e al Congresso esortano a un approccio più cauto, il presidente Usa sarebbe determinato a insistere su misure aggressive per trasformare l’economia statunitense. I suoi consiglieri stanno discutendo l’entità dei nuovi, e l’ipotesi più probabile prevede tariffe sui prodotti provenienti dal 15% deiritenuti i peggiori partner commerciali degli Stati Uniti, responsabili di quasi il 90% delle importazioni.ha già impostodel 25% su tutte le importazioni di automobili e ha suggerito misure simili per i settori farmaceutico e del legname, provocando un calo nei mercati azionari e aumentando il rischio di recessione, secondo gli economisti.