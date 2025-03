Quifinanza.it - Dazi di Trump confermati dal 2 aprile, lui punta alla Groenlandia

Leggi su Quifinanza.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald, in un’intervista all’emittente Nbc, ha confermato che, a partire dal 2, il Paese imporrà una serie disui prodotti di moltissimi Paesi esteri, tra cui anche quelli dell’Unione europea. Da diverse settimane,chiama questa data il “giorno della liberazione“.L’obiettivo sarebbe, secondo il presidente degli Stati Uniti, quello di favorire le imprese che hanno fabbriche negli Usa e che potranno quindi evitare i. Molte società hanno però già protestato, facendo notare che la loro catena di forniture è internazionale e che, di conseguenza, ile colpiranno anche se il prodotto finito sarà assemblato in America.Le paure del settore dell’autoTra i settori che temono di più iamericani c’è quello dell’auto., nell’intervista, ha detto di non temere che le aziende estere alzino i prezzi per compensare la nuova tassazione sulle importazioni, perché in questo modo gli statunitensi compreranno più auto fatte negli Usa.