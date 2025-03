Iltempo.it - Dazi confermati e niente licenziamento di Waltz: Trump tira dritto, chi attacca

proroga sui, che scatteranno come annunciato il 2 aprile, nessunper il caso ‘chat gate' e un messaggio alla Groenlandia che «sarà al 100% nostra», senza escludere l'uso della forza. Donaldrilascia una intervista a tutto campo alla Nbc News e smentisce innanzitutto le voci circolate con insistenza a Washington negli ultimi giorni, che davano per imminenti una serie di provvedimenti da parte dello stessonei confronti di Mike, il consigliere per la sicurezza nazionale che ha aggiunto un giornalista alla chat in cui i vertici della sicurezza americana annunciavano un imminente attacco agli Houthi nello Yemen. «Sono fake news», dicealla Nbc. «Io non licenzio nessuno». Quando gli è stato chiesto se ha ancora fiducia ine nel segretario alla Difesa Pete Hegseth,ha risposto secco: «Sì».