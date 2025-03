Thesocialpost.it - Davide muore a 18 anni in gita scolastica: “Amici sconvolti”

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia per un 18enne del liceo “Mangino”, stroncato da un virus febbrile. Era partito per unain Spagna, sognando giorni di spensieratezza e condivisione con i compagni, ma quel viaggio si è trasformato in un dramma senza ritorno.Calabrese, studente del liceo scientifico “Mangino” di Pagani, è morto dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.Colpito da un virus febbrile, il ragazzo era stato ricoverato d’urgenza. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità paganese, gettando nel dolore non solo la famiglia, ma anche i compagni di classe, i docenti e gli.A farsi portavoce del dolore collettivo è stato il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, che ha affidato ai social un messaggio toccante: “Era il momento delle risate.