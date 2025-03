Inter-news.it - Darmian: «Io gol importanti? Me lo auguro! Inzaghi un top»

ha parlato su DAZN prima della partita tra Inter e Udinese, valida per la trentesima giornata di campionato. Queste le sue parole.STEP BY STEP – Matteocommenta così il momento e la partita: «Fortunatamente c’è stata anche la sosta e ho avuto modo di riprendermi, ora c’è un mese intenso dove affronteremo tante partite e abbiamo bisogno di tutti, anche chi non c’è adesso. Noi guardiamo partita dopo partita, mese intenso, ci saranno partite moltogià da oggi. L’Udinese è squadra fisica con qualità, ma da oggi già dobbiamo portare a casa i tre punti. Panchina d’oro a? Grande allenatore, cercheremo di fargliene vincere altri, ma la cosa più importante è la squadra. Io midi segnare ancora gol, ma importante è la squadra al di là di chi fa gol e altro».