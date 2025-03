Inter-news.it - Darmian: «Guardiamo a noi stessi! Udinese squadra difficile»

Matteo, tornato a disposizione oggi per Simone Inzaghi, ha parlato su Sky Sport nel pre-partita di Inter-dove indosserà inoltre anche la fascia di capitano al braccio. PARTITA – Matteoha detto questo prima di Inter-: «Noi vogliamo guardare a noi, dare continuità dopo la bella vittoria di Bergamo. Sarà, l'è unafisica con qualità. Noi scenderemo in campo per conquistare i tre punti come sempre. Piano piano recuperiamo tutti, in questo periodo con tante partite avremo bisogno di tutti. Dovremo farci trovare pronti, la fascia è una grande emozione. Cercherò di dare il massimo e darò un contributo importante per la»