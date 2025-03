Internews24.com - Darmian a Inter Tv: «Sono contento di essere tornato, la sosta mi è servita! Sarà una partita difficile…»

di RedazioneTv: «di, lami èunadifficile.» Le parole del difensore nerazzurroCosi Matteo, difensore dell’, ai microfoni diTv nel pre gara della sfida contro l’Udinese. Le parole:LE PAROLE- «Sto bene. Ho avuto questo periodo per riprendermi, fortunatamente c’è stata la. Mi è dispiaciuto non aiutare la squadra, a voltefuori è più difficile di quando sei in campo.di. Oggi daremo tutto per portare a casa la vittoria. Udinese? Hanno più fiducia. Conosciamo le loro qualità.fisici e con buone doti tecniche.unadifficile ma dipenderà anche da noi e dalla nostra attenzione. Sappiamo quanto le palle inattive possanoimportanti, l’abbiamo visto a Bergamo.