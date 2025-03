Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | I nuovi poster di Kingpin e Matt Murdock

La seconda parte della prima stagione diè in arrivo, ma intanto il finale della mid-season continua a fare notizia qui in rete.In attesa di capire come lo scontro trasi andrà ad evolvere nei prossimi episodi, i canali social Disney+ ha condiviso in rete duededicati ai due storici avversari. Come già anticipato in precedenza, la seconda parte della prima stagione dello show Marvel proporrà il ritorno di tanti personaggi noti, tra cui Muse, The Punisher e Bullseye, ma il focus non può non essere ben fissato sui due acerrimi nemici interpretati rispettivamente da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.Intanto da casa Marvel è già partito il casting per la seconda stagione che, a quanto pare, ha già portato a bordo dello show gli attorihew Lillard e Lili Taylor.