Metropolitanmagazine.it - Daredevil: Born Again aggiunge Lili Taylor al cast della seconda stagione. Chi interpreterà?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

2 ha aggiunto all’attrice. Anche se la primadiè attualmente in streaming su Disney+, i Marvel Studios stanno già producendo unaserie. Finora, abbiamo visto Matthew Lillard unirsi ain un ruolo misterioso, con i fan che ipotizzano che potrebbe interpretare un cattivo come Mister Fear o Jester. Per quanto riguarda, Deadline riporta che si unirà al Marvel Cinematic Universe dopo il western fantascientifico di Prime Video Outer Range con Josh Brolin e Manhunt di Apple TV.avrà un ruolo ricorrente come rivale politica del Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, sindaco di New York nella prima.Laè già in fase di riprese, e i fan hanno notato che il Diavolo di Charlie Cox indossare un nuovo costume nero nelle foto rubate dal set.