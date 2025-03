Anticipazionitv.it - Damiano Foti fuori da Uomini e Donne: lui svela cosa è successo in studio

Leggi su Anticipazionitv.it

, uno dei volti più recenti del trono over di, ha deciso di abbandonare il programma. La puntata in cui si vedrà l’uscita di scena dell’ex cavaliere non è ancora andata in onda su Canale 5, ma nel frattempo è stato proprioa raccontare la sua versione dei fatti tramite le Instagram Stories. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra i fan e sollevato molte riflessioni sul clima innews:perchè ha abbandonato il trono overRispondendo alle domande dei suoi follower,ha spiegato con chiarezza il motivo della sua scelta: “Perché passo sopra a tutto ma non alla maleducazione gratuita”. Un’affermazione netta, che lascia intendere un clima difficile dietro le quinte o in. Il cavaliere ha parlato di accanimento sconclusionato e di un “processo al nulla”, vissuto come un’ingiustizia personale.