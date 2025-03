Iltempo.it - Dall'Ucraina alla giustizia: quel flirt Meloni-Calenda che spiazza Renzi

Un destino cinico e baro per l'acrobata più spericolato.lo che si fregia di aver fatto cadere governi di ogni tipo, grazie al suo ingegno sopraffino. È che ora Matteonel campo largo rischia la solitudine, sopportato a fatica dagli alleati (che alle ultime regionali in Liguria lo lasciarono fuori di casa), e senza più amici centristi. Uno smacco per il leader di Italia Viva, che proprio ieri ha dovuto subire il ritorno sulla grande scena dell'amico nemico di sempre: Carlo. Il fondatore di Azione è riuscito a fare in una sola giornatalo che l'ex sindaco di Firenze ha tentato per anni: ospitare Giorgiae confrontarsi civilmente con lei, dare una tribunaminoranza riformista del Pd, con Pina Picierno, Paolo Gentiloni e Lorenzo Guerini. La presidente del Consiglio in più gli ha fatto una vera "perfidia", rispondendo ad una sua lettera pubblica ha tolto il segreto sul famoso incontro dell'Autogrill.