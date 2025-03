Bergamonews.it - Dalle fasce arrivano pochi rifornimenti, i subentrati latitano. Hien, errore troppo grave

Fiorentina-Atalanta 1-0, le pagelleCarnesecchi 7 – Evita il peggio con due parate clamorose in serie su Ranieri.Djimsiti 5 – Gudmundsson lo porta in giro per il campo e pure Kean gli fa fare più di qualche figuraccia.4.5 – Getta al vento 45 minuti quasi perfetti con unin un momento estremamente delicato. Il suoè decisivo e con ogni probabilità costa la corsa Scudetto.Kolasinac 6 – Chiamato a staccarsi dalla linea, lo fa dando anche le giuste scariche di adrenalina. Dalla sua parte si soffre meno.Bellanova 5 – Tempi e giocate lontani dalla solita precisione e puntualità.De Roon 6 – Gestione del pallone un po’ problematica, ma per le pezze che mette negli spazi che si aprono si guadagna la sufficienza.Pasalic 5 – Più che non far rimpiangere Ederson, quasi ne acuisce il rimpianto per l’assenza.