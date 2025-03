It.insideover.com - Dalla tragedia alla farsa, l’Europa invita a prepararsi a morire…dal ridere

Leggi su It.insideover.com

Il nuovo faro della civiltà europea, la novella Giovanna d’Arco del fallout nucleare, è la commissaria belga Hadja Lahbib, in quota “Resilienza & Smarrimento”, che ci ha omaggiato con un video destinato a entrare negli archivi della NATO Comedy Channel. Una guida pratica – anzi, “empatica” – per affrontare con stile il piccolo inconveniente chiamato Terza Guerra Mondiale. Ma senzarmismi, eh: per Bruxelles è solo una “turbolenza geopolitica di breve periodo”. Tipo una grandinata, ma con le testate nucleari.Il filmato inizia con l’entusiasmo di una influencer alle prese con l’unboxing di un vibratore smart: “Benvenuti al mio kit di sopravvivenza!”. E giù con i preziosi consigli. Primo fra tutti: gli occhiali. Che in effetti sono fondamentali, perché se non vedi arrivare il fungo atomico potresti scambiarlo per un effetto speciale di Netflix.