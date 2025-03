Sport.quotidiano.net - Dal dominio alla paura finale: l’Inter batte l’Udinese, ma è Sommer a salvarla

Leggi su Sport.quotidiano.net

MILANO – Un primo tempo dominato, la sofferenza inattesa della ripresa, quindi ilcaldo con il rosso a Simone Inzaghi (2-1 il). Messaggio al campionato. La pausa non ha tarpato le alicapolista. Ma la corrente è alternata. Per metà gara va, ad altissima velocità, e travolge, travolge tutto. In questo caso, mal messa in campo e poco equilibrata, ma punita nelle sue pecche con sorprendente facilità. Due occasioni nei primi sei minuti, clamoroso il palo di Frattesi, tre al dodicesimo quando Arnautovic sblocca il risultato, cinque al ventottesimo quando lo stesso numero 16 raddoppia. Reti frutto del gioco, avvolgente, organizzato, matrice Simone Inzaghi. Fraseggio, inserimento negli spazi, Federico Dimarco come assistenza fissa per le due segnature. L’esterno sinistro esce a metà ripresa tra gli applausi di San Siro dopo una conclusione di poco alta.