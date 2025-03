Ilrestodelcarlino.it - Dal centro storico a fosso Narducci. Doppia seduta per il Consiglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due nuove sedute per ilcomunale di Macerata, convocato dal presidente Francesco Luciani per lunedì 7 e martedì 8 aprile alle 16. Le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori verranno discusse il lunedì a partire dalle 15.30 e riguardano la chiesa di Sant’Andrea Avellino - ex Consalvi (Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune) e la sistemazione del(Alberto Cicarè di Strada comune – Potere al popolo). Subito dopo l’assise cittadina passerà alla discussione della delibera inerente alle variazioni al bilancio e al Dup 2025/2027 e allegati, e a tre mozioni che riguardano l’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti in seguito alla chiusura dell’isola ecologica di Piediripa (Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia), la Ztl in(Andrea Perticarari del Partito democratico) e la situazione ingienico-sanitaria nel vicolo che si affaccia su viale Trieste (Alberto Cicarè di Strada Comune – Potere al popolo).