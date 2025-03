Liberoquotidiano.it - Da Woodstock al palco di Serra

Nella fase storica più complicata dal dopoguerra, il centrodestra ha vinto le elezioni, conquistato la fiducia degli italiani all'uscita dalla crisi pandemica e con una guerra nel cuore dell'Europa. Due anni e mezzo dopo, la notizia è che non l'hanno persa. Alcuni dicono che questo primato unico in Europa - sia stato conseguito per demerito altrui, cioè grazie all'incapacità dell'opposizione. È un elemento importante, ma non quello che fa la differenza. È la leadership di Giorgia Meloni il fattore decisivo, Giorgia è un puro prodotto della politica italiana, ha una storia di partito che è diventata esperienza di governo, è contemporanea ma forgiata nell'officina del Novecento. In piena bancarotta culturale, i progressisti contro questo avversario inatteso hanno servito in tavola un menù pazzo di ideologia degli anni Settanta e vocabolario del salotto di Repubblica.