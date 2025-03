Ilnapolista.it - Da anni il Napoli soffre il Milan: nelle ultime sfide a Fuorigrotta tre vittorie rossonere e tre pareggi (Libero)

analizza la sfida di questa sera tra ile il. Negli ultimila squadra di Conte ha sempre sofferto ilal Maradona il bilancio è di tre vittore per ile tre. L’ultima vittori risale al 2018.L’ultima vittoria in casa delsulrisale al 2018Susi legge:Dailil, forse per via delle caratteristiche dei rossoneri, verticali e capaci di esaltarsi (solo) quando la sfida è nobile o impossibile. È un’atmosfera che evidentemente ritrovano al Maradona che paura non fa, anzi il contrario, trasforma ilin uno squadrone: tre(tra cui lo 0-4 alla squadra scudetto di Spalletti) e tretra campionato e Champions, questo è l’andazzo delle.Per trovare una vittoria dei partenopei in casa bisogna risalire all’agosto 2018, 3-2 in rimonta firmato Zielinski (doppietta) e Mertens in risposta al momentaneo 0-2 di Bonaventura e Calabria.