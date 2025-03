Oasport.it - Curling, Italia sconfitta al debutto ai Mondiali: gli USA vincono in volata

L’ha incominciato con unala propria avventura ai2025 dimaschile, incominciati oggi sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada). Gli azzurri, che lo scorso anno conquistarono la medaglia di bronzo iridata, hanno giocato alla pari contro gli USA in una partita caratterizzata da tre mani rubate, ma si sono dovuti arrendere con il punteggio di 7-6.La nostra Nazionale si è presentata all’appuntamento con l’obiettivo di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff), ma l’inizio si è purtroppo rivelato in salita. Joel Retornaz e compagni dovranno cercare una pronta reazione nella sfida in programma alle ore 03.00 contro la Corea del Sud.