Oasport.it - Curling: Italia, riscatto a valanga sulla Corea del Sud ai Mondiali

Dopo la sconfitta sul filo di lana contro gli USA, per l’c’è un nettocontro ladel Sud nella seconda patita deidiin scena a Moose Jaw. La squadra tricolore si impone in questo caso per 9-2, con il confronto che finisce ben prima del decimo end, e in particolare prima che venga disputato il settimo.Del resto il quadro della situazione appare chiaro fin dal primo inning, nel quale glini riescono a piazzare due stone davanti al centro e una più indietro, ben protetta. Un bel problema per i sudni, che non cavano il proverbiale ragno dal buco e subiscono tre punti. Ne riguadagnano uno nel secondo con Hyojun Kim che trova la strada libera per il 3-1.La sfida, però, prosegue bene per l’, con Retornaz che si concede il lusso di mettere quasi al centro l’ultima stone del 5-1 nel terzo end, poi nel quarto Kim manda via l’ultima stonena per accorciare le distanze sul 5-2.