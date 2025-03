Panorama.it - Cuciniamo insieme: Crocchette besciamella e prosciutto

Ci crediate o no può capitare che una ricetta diventi un souvenir di viaggio. A noi è capitato nelle Asturie. Ci hanno offerto questi stuzzichini che sono un complemento delle tapas e pensando all’eccelsa qualità dei nostri prosciutti abbiamo detto: la rifacciamo. Poi ci è venuto fatto di pensare che può essere una perfetta ricetta di riuso perché potete metterci dentro quello che volete. E a dirla tutta è una estrema semplificazione del Tortano – absit iniuria verbis! – il re delle ricette napoletane per la Pasqua. Così noi la proponiamo come appetizer, come antipasto, ma volendo e con una buona e ricca insalata di accompagno può essere anche un ottimo secondo piatto per una cena veloce.Ingredienti250 ml di latte intero (per una versione vegetariana, usare brodo vegetale)100 g di farina 0050 g di farina 150 g di semola150 g di Parmigiano Reggiano (o altro formaggio da grattugia)80 g di olio extravergine di oliva (o burro)150 g dicrudo (San Daniele consigliato, ma si può usare anche salame ocotto; per la versione vegetariana, sostituire con piselli e funghi passati in padella)200 g di pangrattato3 uovaSale, pepe e noce moscata q.