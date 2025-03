Lortica.it - Cronaca di un match immaginario: Pescara-Arezzo, il capolavoro fantasma

E che partita, signore e signori! Un incontro che rimarrà negli annali. dell’immaginazione. L’epica sfida tra, che non si è giocata, ha comunque regalato emozioni forti, degne di un romanzo calcistico mai scritto.Le aperture di Guccione sono state poesia pura, talmente perfette che non hanno avuto bisogno di un campo per essere ammirate. Tavarnelli, inarrestabile nei suoi scatti, ha bruciato difensori inesistenti con una velocità che solo chi non c’era poteva apprezzare. Ravasio, con un movimento da manuale, ha aperto voragini in una difesa avversaria che, non essendoci, non ha potuto opporre resistenza. L’assist di Camillo per il tiro di Pattarello è stato un’opera d’arte moderna: invisibile ma concettualmente sublime. Peccato per il gol mai arrivato, ma che importa? Il bello è stato immaginarlo.