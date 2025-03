Firenzetoday.it - Crolla un gigantesco albero di pino

Leggi su Firenzetoday.it

Ieri sera, intorno alle 22 e trenta, intervento dei vigili del fuoco per uncaduto nella zona di Coverciano. Il fusto dell'to in Via Gabriele d’Annunzio, ha attraversato l’intera carreggiata. La chioma delè finita all’interno di una proprietà. Nella caduta la pianta ha.