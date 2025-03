Juventusnews24.com - Cristante lancia la sfida alla Juve: «I bianconeri saranno motivatissimi ma noi stiamo bene. Affronteremo la partita in questo modo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni del centrocampista della Roma sul prossimo matchIl centrocampista della Romaha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il prossimo match contro la.PAROLE – «E’ stata una vittoria su un campo difficile, sapevamo che dopo la sosta non è mai facile ma siamo stati bravi, l’abbiamo interpretatae abbiamo portato a casa i tre punti. Affrontiamola come leaffrontando tutte fino a qui: sarà uno scontro diretto contro una squadra forte, che ha appena cambiato allenatore e quindi i suoi giocatori. Ma anche noie vogliamo giocarcela».Leggi suntusnews24.com