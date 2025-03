Juventusnews24.com - Cremonese Juve Primavera 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo, nessun cambio

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la trentunesima giornata di campionato 2024/25Latorna in campo per vincere e restare in zona playoff: per farlo dovrà battere lantusnews24 sugueil match.0-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – Cominciata.1? Ammonito Duca – Giallo record. Entrata in ritardo su Biliboc dopo neanche un giro d’orologio, prima ammonizione del match.6? Traversa Triacca – Brivido improvviso per la porta di Radu. Triacca dal nulla inventa un tiro-cross dalla destra che si stampa sull’incrocio dei pali. Era sulla traiettoria Radu ma che rischio!10? Doppia occasione per la– Prima Pagnucco disegna un cross che viene respinto dalla difesa della, poi ci prova Vacca a giro ma non trova lo specchio della porta.