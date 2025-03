Sport.quotidiano.net - Costone-Monferrato senza margine d’errore. Terrosi: "Siamo fiduciosi e puntiamo al massimo"

Non è un’ultima spiaggia ma poco ci manca. Occorre una vittoria perché, se ilvuole continuare a lottare per i play-off, non può più permettersi di lasciare punti per strada e quella con Casale, in programma stasera alle 19 al PalaOrlandi, diventa la più classica delle partite da non fallire. Uno spartiacque fondamentale che potrebbe segnare la stagione di entrambe le squadre, visto che anche i piemontesi sono reduci da una sconfitta, in casa, contro Quarrata. Insomma, i due punti in palio valgono veramente doppio. "sereni ed è la cosa più importante. Nelle ultime partite il gioco non è mancato, anzi, la qualità è andata in crescendo". Ha parlato così alla vigilia dell’incontro Gianni(nella foto), viceallenatore del Vismederi, presentando la sfida che attende la squadra di coach Michele Belletti.