Costi delle Regioni, le parole del vicepresidente Bonavitacola

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldella Regione Campania, Fulvio, in risposta a Calderoli. “Di recente il Ministro Calderoli si è esibito in una rappresentazione di dati su presunte anomalie deiesagerati per acquisti di beni e servizi in Regione Campania , con particolare riferimento aenergetici e di riscaldamento. Si tratta di dati che meritano decisa smentita. Per quanto riguarda le spese per acquisti di beni e servizi (in cui rientrano anche spese per consumi d’energia e di riscaldamento), rapportando tale voce come percentuale di spesa rispetto alle complessive uscite del bilancio regionale, non emerge al una alcuna patologia. In Campania (fonte www.agenziacoesione.gov.it/ sistema conti pubblici territoriali) tali spese sono il 23,9 % (al di sotto della media nazionale del 25,6%), a fronte del 25,7 dell’Emilia Romagna, del 29,1% della Lombardia , del 23,6% della Toscana, del 24,2% del Veneto.