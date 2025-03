Ilrestodelcarlino.it - "Costi dei voli fuori controllo"

"È vero che iaerei sono, ma se ci si rivolge a un target che vuole la qualità turistica, il budget diventa secondario. Soprattutto per il viaggio di nozze, che è il viaggio della vita", dichiara Ester Brutto dell’agenzia viaggi di Sforzacosta "Estrovagante". Questi giorni è a New York con gruppo di venticinque persone. "Ci dedichiamo ad un settore che è quello dei viaggi medio-alti, fatti su misura, dove conta più l’esperienza che il prezzo – continua –. Comunque lavoriamo anche con le scuole e siamo riusciti a portare quasi cinquecento ragazzi in giro per l’Italia dando loro ottimi servizi. Insomma, ci si "adegua" sempre al mercato".