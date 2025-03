Superguidatv.it - “Costanza”, intervista a Miriam Dalmazio: “Costanza si troverà a dover scegliere tra Marco e Ludovico. La recitazione mi ha salvato”

Domenica 30 marzo prenderà il via su Raiuno una nuova serie ““. La nuova fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola vede nei panni dei due protagonistiRossetti. Ambientata a Verona, la serie affronta temi importanti come la precarietà, le difficoltà della maternità ma anche la solidarietà femminile. La protagonista della fiction è, una giovane laureata in medicina con una specializzazione in Paleopatologia, nonché madre single della piccola Flora. Dopo aver vinto un assegno di ricerca presso l’università di Verona, si trasferisce dalla sua città natale, Messina, nella città veneta. A Verona vive anche sua sorella Antonietta, soprannominata Toni, e il suo ex fidanzato, un architetto di successo che sta vivendo il massimo della sua carriera, con cuiha avuto una breve ma appassionata storia d’amore sette anni prima.