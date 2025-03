Superguidatv.it - “Costanza”, intervista a Giulia Arena: “Al contrario di Federica ho coronato il mio sogno di amore. Il Paradiso delle Signore? Non chiudo mai le porte”

Leggi su Superguidatv.it

Andrà in onda a partire da domenica 30 marzo in prima serata su Raiuno la serie “” diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy.è l’adattamento televisivo del primo capitolo della trilogia scritta da Alessia Gazzola dedicata alle vicende di, una paleopatologa siciliana trentenne, madre single della piccola Flora che si è appena trasferita da Messina a Verona per fare il lavoro che ha sempre sognato. Qui incontrerà Marco, il suo, da cui ha avuto una figlia. Tra loro c’è una complicità che non è mai svanita, peccato che Marco stia per sposarsi con. Ad interpretareè l’attriceche il pubblico ha già conosciuto e apprezzato nella soap di Raiuno “Il”.“”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva.