Bergamonews.it - Costanza, Fazio, Guinness o La Signora dello zoo di Varsavia? La tv del 30 marzo

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, domenica 30, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “”, con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti.Finito il turno da rider per le strade di Messina,scopre di aver vinto un assegno di ricerca a Verona, dove vive sua sorella Toni e dove finalmente potrà lavorare come paleopatologa, la sua specializzazione. La sua figlia seienne Flora, scombussolata dal cambiamento, insiste per incontrare il padre che non ha mai conosciuto e cosìsi decide a contattare Marco che abita proprio a Verona e non ha mai saputo di avere una figlia. Marco non reagisce bene alla notizia di essere padre e litiga conma l’idea inizia subito a scavargli nel profondo: una mattina decide di seguiree Flora fino a scuola, per vedere la figlia da vicino.