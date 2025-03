Movieplayer.it - Costanza da stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Miriam Dalmazio

Leggi su Movieplayer.it

è la nuova fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, in onda dasu Rai 1: scopriamo la, ile persettimane farà compagnia al pubblico. Debuttasu Rai 1, in prima serata, un nuova fiction,, trasposizione televisiva del romanzo Questione didi Alessia Gazzola, primo volume della trilogia dedicata alle vicende della paleopatologaMacallè. Non un'avventura nuova, per la scrittrice, quella della televisione: già nel 2016 dai suoi libri era nata latv L'Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. DaLa prima stagione della nuova fiction cone Marco Rossetti èda 8 episodi. Rai 1 ne manderà in onda due alla volta, per un totale di 4in compagnia .