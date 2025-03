Amica.it - Così ci si libera della strawberry skin

È possibile che sia capitato di notare dei puntini rossi o marrone chiaro, talvolta neri, sulle gambe, più probabilmente sulle cosce. Per quanto antiestetici, non serve preoccuparsi. Sono una condizionepelle che viene definita, in gergo colloquiale, pelle a fragola o gambe a fragola (in inglese). Il motivosua comparsa? Generalmente è una conseguenzadepilazione (ma non è l’unica causa) e si verifica quando i follicoli piliferi o i pori si ostruiscono a causa di impurità, cellule morte, sebo e batteri. L’aspetto che assumono le gambe ricorda molto i semini che sono presenti sulla parte più esternafragola, ed ecco spiegata l’origine del nome.Causepelle a fragola sulle gambeI segnalisono punti neri o marroni, che somigliano ai semini delle fragole, e compaiono dopo la rasatura, pori aperti che appaiono più scuri del normale (attenzione a non confonderli con i punti neri) e la pelle a pois rossi.