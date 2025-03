Lettera43.it - Cos’è il job hopping e perché negli Usa non paga più, anche se in Italia cresce

Saltare da un lavoro all’altro per assicurarsi stipendi più alti non rende più. Almeno, nonStati Uniti. Gli ultimi dati della Federal Reserve Bank di Atlanta hanno infatti registrato una perdita di efficacia del job, pratica diffusa soprattutto fra i Millennial (le persone nate tra il 1981 e il 1996) e la Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012), che invita a cambiare azienda continuamente con l’obiettivo di fare carriera. Con una differenza di 0,2 punti a gennaio e febbraio 2025, lo scarto fra gli aumenti di chi è fedele alla propria azienda (4,6 per cento) e chi cambia (4,8 per cento) è ai minimi da 10 anni. E in? Per citare Checco Zalone, da noi «il posto fisso è sacro», ma una ricerca dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) del 2023 ha notato che il trend è in aumento.