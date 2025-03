Formiche.net - Cosa cambia con Poste al timone di Tim

Il cambio di pelle era cominciato già settimane fa. Quandoe Cassa depositi e prestiti si erano ste le quote in Tim, mantenendo solido il presidio dello Stato dentro l’ex Telecom. Perché? I francesi di Vivendi, per quasi dieci anni primi azionisti del gruppo telefonico, non hanno mai digerito la cessione di Netco (rete primaria e secondaria) al tandem Kkr-Tesoro, necessaria per alleggerire Tim del gigantesco debito e ridare potenza di fuoco agli investimenti. Non a quel prezzo (19 miliardi, espandibili fino a 22). A Parigi ne volevano almeno 5 o 6 in più. Di qui, carte bollate a parte (il ricorso di Vivendi contro la vendita della rete è stato respinto a gennaio), la voglia di disimpegnarsi, scendendo dalla nave.E cosìe Vivendi hanno trovato la quadra. Il gruppo francese ha ceduto quasi interamente il suo pacchetto di azioni alla società guidata dal ceo Matteo Del Fante.