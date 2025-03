Lanazione.it - Corsi di surf. Iscrizioni fino al 24 aprile

Ci si potrà iscrivereal 24prossimo per far partecipare i propri bambini aidi avviamento al, articolati in tre lezioni ciascuna della durata di un’ora e mezzo, che si svolgeranno presso lo stabilimento balneare Bagno Carlo, tenuti dagli istruttori qualificati dell’Associazione Marco. Le lezioni si terranno tra il 19 maggio e il 9 giugno. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza e la pratica di uno degli sport più apprezzati nella nostra zona. "Anche quest’anno, visto il successo delle precedenti esperienze - sottolinea Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport - abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa perché rappresenta un’opportunità importante per avvicinare i nostri bambini allo sport e al mare. Rinnoviamo questa iniziativa convinti che il, oltre a essere divertente e stimolante, favorisca la socializzazione, l’equilibrio fisico e mentale dei più piccoli.