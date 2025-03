Lettera43.it - Corsa all’atomica: come il disimpegno americano può portare l’escalation

Leggi su Lettera43.it

Portiamo indietro la data sul calendario al 5 aprile 2009. Il presidente Usa Barack Obama, fresco di insediamento, era in Europa per il suo primo viaggio all’estero. Si trovava a Praga, in piazza Hrad?any e arringò così la folla: «Oggi affermo l’impegno dell’America nel cercare la pace e la sicurezza senza armi nucleari. Non sono ingenuo, ci vorrà tempo. Ma dobbiamo insistere. Yes, we can». Ecco, dopo 16 anni il mondo rischia di veder raddoppiare i Paesi con l’atomica in dotazione. Oggi in Europa, Asia e Medio Oriente si aggira lo spettro del riarmo nucleare. È uno dei tanti effetti della medicina Trump che gli Stati Uniti hanno deciso di assumere.Barack Obama durante il discorso di Praga nel 2009 (foto Getty).La dottrina americana rivista dall’amministrazione KennedyDopo i bombardamenti atomici contro il Giappone nel 1945, su Hiroshima e Nagasaki, Usa e Unione sovietica avevano dato vita a unanucleare che sembrava senza fine.