Corri alla Romola, foto e classifica dell'edizione 2025

San Casciano (Firenze), 30 marzo– La 37esimasi conferma un appuntamento classico per il podismo fiorentino, regalando anche quest'anno un uovo di Pasqua a tutti i partecipanti. La gara si è svolta su un percorso di 14,5 km immerso nel verde dei boschi del Comune di San Casciano in Val di Pesa, caratterizzato da strade prevalentemente bianche. Qui LAUn tracciato impegnativo e vario, con continui saliscendi che hanno messoprova sia i podisti competitivi che i camminatori. L'organizzazione, curata dal GS Podistica Valdipesa sotto la guida di Agostino Scortichini, ha previsto abbondanti punti di ristoro, risultati fondamentali per fronteggiare l'inaspettata giornata di caldo. Al terminea corsa, il tradizionale ristoro con dolci casalinghi ha accolto i partecipanti, contribuendo a creare un'atmosfera di convivialità.