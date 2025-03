Coppa del Mondo sciabola | azzurri sesti nella prova a squadre di Budapest al Cairo l’Italia femminile chiude decima

Leggi su Sportface.it

maschile conclude in sesta piazza la gara avalida per la tappa dideldiin scena a. Sulle pedane del, invece, la compaginetermina lainposizione. In Ungheria, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, guidati al CT Andrea Terenzio, sfiorano l’ingresso in top quattro. Glihanno iniziato il proprio percorso battendo l’Azerbaijan per 45-29, accedendo agli ottavi di finale.ha poi avuto la meglio sulla Cina, spuntandola per 45-33. La corsa del tricolore si è fermata ai quarti, con l’Ungheria che ha vinto per 45-44. Nel tabellone dei piazzamenti, il quartetto italiano ha piegato la Germania per 45-35, prima di essere fermata dalla Corea per 45-24.Al, Michela Battiston, Michela Landi, Chiara Mormile e Manuela Spica, guidate dal CT Andrea Aquili, si fermano allapiazza.