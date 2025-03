Romatoday.it - Controlli su B&B e affittacamere: trovati self check in, alberghi fantasma e più ospiti di quelli autorizzati

Leggi su Romatoday.it

La stretta suidelle strutture ricettive della Capitale ha portato alla chiusura immediata di un’attività abusiva e alla sospensione delle licenze per altre tre struttureere. L’operazione rientra nella strategia messa in campo dalla Questura di Roma per monitorare la presenza.