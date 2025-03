Controlli in aeroporto | sanzionati 9 conducenti NCC e 7 tassisti tra cui 2 abusivi

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 30 marzo 2025 – L’di Fiumicino, noto anche come scalo internazionale Leonardo Da Vinci, ha visto un’intensificazione deida parte dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma. Questimirati hanno portato a diverse sanzioni e denunce, con un focus particolare sul contrasto dell’esercizio abusivo del trasporto pubblico e sul tentato furto di merci nei duty-free.Denunciato un viaggiatore che ha tentato di superare le casse di un duty-free senza pagare. Il personale di vigilanza ha notato il tentativo e ha allertato immediatamente i carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva, principalmente prodotti di profumeria per un valore di quasi 1.000 euro. Il passeggero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per tentato furto.