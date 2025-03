Ilgiorno.it - Conto alla rovescia agli sgoccioli. Un biolago nel cuore di Vedano. La piccola oasi è (quasi) realtà

Leggi su Ilgiorno.it

Tempo un paio di mesi nemmeno eavrà un nuovo giardino pubblico in pieno centro storico, a due passi dall’ingresso del Parco di Monza. Sarà un’area verde con tanto di laghetto artificiale, con acque pure in grado di accogliere specie biologiche. È in dirittura d’arrivo la realizzazione del nuovoin centro paese, accanto allo spazio lasciato vuoto ddemolizione dell’ex cinema Parco di piazza Bonfanti. Per terminare le opere mancano solo alcuni particolari e dal Comune contano di poter tenere a battesimo l’area intornometà di maggio. La, attrezzata con panchine, alberi, passaggi pedonali e un sistema di telecamere per garantire la sicurezza, è stata creata su un piccolo terreno dietro l’ex cinema, in via Enzo Ferrari, ed è il frutto di un bando di rigenerazione urbana destinato ad aree dismesse promosso dRegione a cui il municipio aveva partecipato negli anni scorsi.