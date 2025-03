Calciomercato.it - “Conte si licenzia e va alla Juve”: furia Napoli, nuovo scontro

Il tecnico degli azzurri non risponde alle domande sul futuro, ma c’è chi parla di voglia di tornare a Torino: si accende la discussioneIl futuro è adesso. Antonioanche ieri in conferenza stampa ha dribblato le domande sulla prossima stagione. Nove partite ancora da disputare, il primo posto lontano tre punti: per il tecnico delc’è solo da premere il piede sull’acceleratore e andare più forte possibile, poi verrà il momento dei bilanci e delle decisioni.“sie va”:in diretta tv (LaPresse) – Calciomercato.itDecisioni che potrebbero portareanche lontano dsocietà partenopea. Nonostante il contratto triennale firmato lo scorso giugno, il tecnico salentino potrebbe dire addio al club dopo non essere rimasto soddisfatto del mercato di gennaio (via Kvaratskhelia, dentro Okafor), soprattutto se la società non dovesse garantire una progettualità fatta di investimenti dentro e fuori al campo.