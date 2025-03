Inter-news.it - Conte ruffiano: «Inter farebbe campionato a parte in Italia e in Europa»

parla benissimo dell’, ritenendola una corazzata cheunovunque. Le sue parole dopo la vittoria sul Milan.– Un Antonioin vena di complimenti verso l’al termine di Napoli-Milan. Le sue parole su DAZN: «Sarebbe folle non credere a qualcosa di straordinario, davanti c’è una corazzata che ine anche in. Dobbiamo gestire il prossimo turno e vedere cosa accade. Ma importante è recuperare tutti, perché se recuperiamo tutti i giocatori possiamo comunque dire la nostra. Oggi non era facile, c’erano tutte le prerogative per mettere le basi per un distacco tra noi e l’, invece abbiamo risposto in modo importante».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presentenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link alnuto originale (: «ine in»)©-News.