Conte: «Mi sono fatto dare la Tachipirina, ho dovuto cambiare sistema di gioco all'ultimo momento»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro il MilanLe parole di90 minuti spettacolare con un gol allae una secondo tempo diverso e sofferto«Dopo quel primo tempo in cui avevamo dominato. Non dimentichiamo che il Milan è un’ottima squadra che ha gennaio ha anche rinforzato al squadra. Nel secondo tempo abbiamo avuto Anguissa con qualche problema, McTominay che è venuto a mancare e siamo calati. Anche perché è subentrato un po’ di timore di tenere questo risultato che è importante per noi che ci lascia in scia all’Inter e mette distanza tra noi e la quinta. Abbiamo il prossimo turno difficilissimo. Noi siamo lì e dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Sappiamo la corazzata che abbiamo davanti, per stare lì dobbiamo gestire bene il prossimo turno e poi vedere cosa accade.