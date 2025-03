Juventusnews24.com - Conte Juve, l’allenatore non si espone: «A Napoli sono stato accolto benissimo, restano otto partite e poi penseremo al futuro»

di RedazionentusNews24non sisul proprio: tutte le dichiarazioni sul tecnico accoalla panchina bianconeradelAntonioha parlato a DAZN per analizzare anche quello che sarà il suodopo le tante voci che lo accostano alla panchina dellae non solo.PAROLE – «Per quanto riguarda il mio inserimento èperfetto, fin sopra le aspettative perchésubito. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente. Oggi, in parte, abbiamo restituito l’entusiasmo che c’era già a Dimaro. Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci,e poial».